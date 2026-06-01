Le caftan doré et la broderie au Maroc, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Le caftan doré et la broderie au Maroc Dimanche 7 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:45:00+02:00

Artisanat d’hier et de demain, pour la sauvegarde des métiers d’art du textile marocain.

« Le caftan doré du Maroc », nous invite à la découverte des textiles dont il est façonné et des savoirs disparus ou encore existants qui ont permis la réalisation de ces fastueuses pièces. Nous aborderons le caftan brodé or pour élargir sur les enjeux autour de la préservation-émancipation de l’art de la broderie domestique à travers l’étude d’une pièce majeure de l’exposition « Tarz, broder au Maroc hier et aujourd’hui », « Le jardin des amoureux ».

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

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