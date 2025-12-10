Le Cahier de Danièle Kahn, La guerre à hauteur d’enfant cachée. Espace Simone Veil Limoges

Le Cahier de Danièle Kahn, La guerre à hauteur d’enfant cachée.

Documentaire de Didier Roten et Thomas Duranteau, Le Cahier de Danièle Kahn

Ce documentaire retrace l’histoire d’une jeune fille juive de 12 ans cachée après l’arrestation de toute sa famille en 1944. Son histoire est racontée à travers le journal qu’elle a rédigé dans un cahier d’écolier et qui offre un regard à hauteur d’enfant exceptionnel sur cette période.

Cette projection sera suivie d’un temps d’échange avec l’un des co-auteur du film Thomas Duranteau concernant son travail, l’exposition au musée de la Résistance de Limoges ainsi que la manière dont sa création artistique s’articule avec la mémoire des conflits depuis une quinzaine d’années.

