Le 15 avril 2026, les psychologues et médiateurs ethno-cliniciens du CAIREP organisent une journée de Conférences à la Maison de la Conversation, sur le thème :

» S’appuyer sur l’ethno-psychologie pour faciliter l’accompagnement social, éducatif, scolaire et médical des enfants, des adolescents et des parents d’origines étrangères. »

Dans le cadre du mois de la Santé Mentale (avril 2026), l’équipe du CAIREP organise une journée de conférences sur l’utilisation des outils ethno-psychologiques, qui se déclinera en trois temps.

Dès 9h, nous accueillerons les participants autour d’un café.

La première conférence démarrera à 9h30, avec une présentation succincte de l’association. Sur cette matinée, nous présenterons l’intérêt de la médiation ethno-clinique pour l’enfant, l’adolescent, et les parents d’origines étrangères en souffrance psychique. Nous aborderons la différence entre la médiation ethno-clinique et l’interprétariat. Nous proposerons des pistes de réflexion pour aider les professionnels à s’appuyer sur l’interprétariat dans leur propre cadre d’intervention.

L’après-midi, dès 13h30, nous exposerons l’intérêt des consultations familiales ethno-psychologiques pour les différents membres de la famille, notamment lorsque des orientations vers des dispositifs de soins psychologiques individuels plus classiques sont nécessaires.

Nous évoquerons l’intérêt de ce travail d’élaboration conjoint avec les professionnels référents des institutions orienteuses pour les soutenir face au portage de leurs missions habituelles (évaluations, orientations, suivis). Nous décrirons des points de méthodologie de ce dispositif groupal ethno-psychologique, en clarifiant la place des professionnels référents au sein de la consultation familiale ethno-clinique. Nous évoquerons l’articulation entre les différents champs d’intervention au sein de l’espace de médiation ethno-clinique.

En dernière partie, nous proposerons d’aider les professionnels à distinguer les différents outils de l’interculturalité : l’ethnopsychologie, l’ethnopsychanalyse et la transculturalité.

L’équipe du CAIREP se réjouit déjà de la perspective de rencontrer les professionnels de terrain pour répondre à leurs nombreuses interrogations.

L’association CAIREP propose des consultations ethnopsychologiques sur le 18ème arrondissement de Paris depuis plus de 25 ans.

Le mercredi 15 avril 2026

de 13h30 à 17h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 09h00 à 12h00

gratuit

Les conférences sont ouvertes gratuitement aux professionnels et aux étudiants, sans inscription préalable.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T16:30:00+02:00

fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T09:00:00+02:00_2026-04-15T12:00:00+02:00;2026-04-15T13:30:00+02:00_2026-04-15T17:00:00+02:00

Maison de la Conversation 12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.linkedin.com/company/associationcairep/posts/?feedView=all estherdaubiss@yahoo.fr



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