Le calendrier à histoires Médiathèque Violette Leduc Paris mardi 2 décembre 2025.

A la manière d’un calendrier de l’avent, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous du 2 au 20 décembre à 17h15 pour lire une histoire sur les thèmes de l’hiver et des fêtes de fin d’années. De quoi patienter en attendant les vacances de Noël !

Seulement les jours d’ouverture de la médiathèque : du mardi au samedi à 17h15.

Pour attendre l’arrivée des vacances de Noël, les bibliothécaires liront chaque jour une histoire aux enfants.

Du mardi 02 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 17h30 à 17h45

gratuit

Entrée libre.

Public tout-petits et enfants.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal