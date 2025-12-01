Le Calendrier de l’Avent de Margaux Médoc Tourisme Cussac-Fort-Médoc

Le Calendrier de l’Avent de Margaux Médoc Tourisme

Place des Commerces Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-01

Margaux Médoc Tourisme lance son CALENDRIER DE L’AVENT !

Du 1er au 25 décembre 2025, Margaux Médoc Tourisme invite habitants et visiteurs à vivre la magie des fêtes autrement, en découvrant chaque jour une nouvelle facette du territoire médocain à travers son Calendrier de l’Avent illustré. Conçu comme un voyage poétique, ce calendrier met en scène les aventures d’une cigogne à travers le Médoc, sublimées par les illustrations de Camille Piantanida. .

Place des Commerces Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 70 06 81

