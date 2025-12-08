Le calendrier de l’Avent du Cargo Le Cargo Paimpol

Le calendrier de l’Avent du Cargo

Début : 2025-12-08

fin : 2025-12-14

Le Cargo vous dévoile son calendrier de l’Avent ! En décembre on promet de vous faire vivre plein d’expériences et de vous accompagner jusqu’au 31 pour finir l’année en beauté ! Cette semaine lundi 8 décembre atelier peinture (sur réservation). Mardi 9 vente de livres et rencontre avec le romancier Frédéric Baptiste. Jeudi 11 soirée filles. Vendredi 12 dégustation fromages et bières (sur réservation). Samedi 13 atelier pierres, vente de bijoux et concert CC Workshop jazz, et le dimanche 14 tattoo flash day. Infos, réservations et règlement sur place au bar. .

Le Cargo 15 Rue des Huit Patriotes Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

