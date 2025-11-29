Le calendrier de l’Avent du Cargo Le Cargo Paimpol

Le calendrier de l’Avent du Cargo

Le Cargo 15 Rue des Huit Patriotes Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-21

Le Cargo vous dévoile son calendrier de l’Avent ! En décembre, on promet de vous faire vivre plein d’expériences et de vous accompagner jusqu’au 31 pour finir l’année en beauté ! Cette semaine lundi 15 décembre vente de gâteaux et pâtisseries. Mardi 16 soirée quizz (sur réservation). Jeudi 18 tattoo flash day. Vendredi 19 concert Tino Swing & beouf musical. Samedi 20 Murder party (sur réservation), et le dimanche 21 création de cocktails (sur réservation). Infos, réservations et règlement sur place au bar. .

