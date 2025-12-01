Le calendrier de l’Avent du Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines

Le calendrier de l’Avent du Val d’Argent

Les restaurateurs du Val d’Argent vous proposent une animation Calendrier de l’Avent tous les jours du 1er au 24 Décembre 2025 de 18h à 20h dans différents lieux du Val d’Argent.

Du 1er au 24 décembre 2025, le Val d’Argent s’illumine chaque soir à l’occasion de son Calendrier de l’Avent.

De 18h à 20h, les restaurateurs, artisans et prestataires touristiques de la vallée ouvrent leurs portes pour proposer des moments conviviaux et surprenants dégustations gourmandes, animations familiales, démonstrations d’artisanat local et petites surprises festives.

Cette initiative invite les habitantes et habitants ainsi que les visiteurs à (re)découvrir les savoir-faire et les saveurs du territoire, dans une ambiance chaleureuse et propice au partage.

Une belle manière de patienter jusqu’à Noël, en soutenant les acteurs locaux et en célébrant la magie de l’Avent au cœur du Val d’Argent. .

English :

Restaurant owners in the Val d?Argent are offering an Advent Calendar event every day from December 1 to 24, 2025, from 6pm to 8pm at various locations in the Val d?Argent.

German :

Die Gastronomen des Val d’Argent bieten Ihnen vom 1. bis zum 24. Dezember 2025 täglich von 18.00 bis 20.00 Uhr an verschiedenen Orten im Val d’Argent eine Adventskalender-Animation an.

Italiano :

I ristoratori della Val d’Argent propongono un Calendario dell’Avvento tutti i giorni dall’1 al 24 dicembre 2025, dalle 18.00 alle 20.00, in diverse località della Val d’Argent.

Espanol :

Los restauradores de Val d’Argent ofrecen un Calendario de Adviento todos los días del 1 al 24 de diciembre de 2025, de 18:00 a 20:00 horas, en varios locales de Val d’Argent.

