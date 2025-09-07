LE CALL JUIF MÉDIÉVAL Perpignan

Place de la révolution Française Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-07 10:30:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

2025-09-07

Visite gratuite dans le cadre des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juif. Point de RDV Place de la Révolution Française

Place de la révolution Française Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

English :

Free visit as part of the European Days of Jewish Culture and Heritage. Meeting point: Place de la Révolution Française

German :

Kostenlose Besichtigung im Rahmen der Europäischen Tage der jüdischen Kultur und des jüdischen Erbes. RDV-Punkt: Place de la Révolution Française

Italiano :

Visita gratuita nell’ambito delle Giornate europee della cultura e del patrimonio ebraico. Punto d’incontro: Place de la Révolution Française

Espanol :

Visita gratuita en el marco de las Jornadas Europeas de la Cultura y el Patrimonio Judíos. Punto de encuentro: Place de la Révolution Française

