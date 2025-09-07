LE CALL JUIF MÉDIÉVAL Perpignan
LE CALL JUIF MÉDIÉVAL Perpignan dimanche 7 septembre 2025.
LE CALL JUIF MÉDIÉVAL
Place de la révolution Française Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 10:30:00
fin : 2025-09-07 12:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Visite gratuite dans le cadre des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juif. Point de RDV Place de la Révolution Française
.
Place de la révolution Française Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
English :
Free visit as part of the European Days of Jewish Culture and Heritage. Meeting point: Place de la Révolution Française
German :
Kostenlose Besichtigung im Rahmen der Europäischen Tage der jüdischen Kultur und des jüdischen Erbes. RDV-Punkt: Place de la Révolution Française
Italiano :
Visita gratuita nell’ambito delle Giornate europee della cultura e del patrimonio ebraico. Punto d’incontro: Place de la Révolution Française
Espanol :
Visita gratuita en el marco de las Jornadas Europeas de la Cultura y el Patrimonio Judíos. Punto de encuentro: Place de la Révolution Française
L’événement LE CALL JUIF MÉDIÉVAL Perpignan a été mis à jour le 2025-06-30 par PERPIGNAN TOURISME