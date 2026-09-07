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Le Calvaire des Marins, Calvaire des Marins, Boulogne-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Calvaire des Marins · Boulogne-sur-Mer

Le Calvaire des Marins, Calvaire des Marins, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Calvaire des Marins
Adresse
Rue de la Tour d'Odre, 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
entrée libre

Le Calvaire des Marins 19 et 20 septembre Calvaire des Marins Pas-de-Calais

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Calvaire regroupe une chapelle, un cloître et un petit musée à la mémoire des marins boulonnais. Modèles réduits, maquettes et photos entre 1885 et 1955 vous font découvrir ce lieu qui offre aussi par son promontoire, une vue sur le port.
Visite libre ou accompagnée.

Calvaire des Marins Rue de la Tour d’Odre, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
un lieu de mémoire de la marine boulonnaise à visiter JEP journées du patrimoine

Service VAH Boulogne-sur-Mer

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