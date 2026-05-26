Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Calvaire en Fête Quartier du Calvaire Granville

Le Calvaire en Fête Quartier du Calvaire Granville

Le Calvaire en Fête Quartier du Calvaire Granville dimanche 23 août 2026.

Lieu : Quartier du Calvaire

Adresse : De Chausey

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Granville

Le Calvaire en Fête

Quartier du Calvaire De Chausey Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Vide grenier ouvert à tous !
Les fonds récoltés serviront à financer le char du Calvaire.   .

Quartier du Calvaire De Chausey Granville 50400 Manche Normandie +33 6 77 26 67 64  Comiteducalvaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Calvaire en Fête

L’événement Le Calvaire en Fête Granville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Granville (Manche)