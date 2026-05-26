Le Calvaire en Fête Quartier du Calvaire Granville

Granville

Le Calvaire en Fête

Quartier du Calvaire De Chausey Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vide grenier ouvert à tous !

Les fonds récoltés serviront à financer le char du Calvaire. .

Quartier du Calvaire De Chausey Granville 50400 Manche Normandie +33 6 77 26 67 64 Comiteducalvaire@gmail.com

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English : Le Calvaire en Fête

L’événement Le Calvaire en Fête Granville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer