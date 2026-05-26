Le Calvaire en Fête Quartier du Calvaire Granville
Le Calvaire en Fête Quartier du Calvaire Granville dimanche 23 août 2026.
Granville
Le Calvaire en Fête
Quartier du Calvaire De Chausey Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Vide grenier ouvert à tous !
Les fonds récoltés serviront à financer le char du Calvaire. .
Quartier du Calvaire De Chausey Granville 50400 Manche Normandie +33 6 77 26 67 64 Comiteducalvaire@gmail.com
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English : Le Calvaire en Fête
L’événement Le Calvaire en Fête Granville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer
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