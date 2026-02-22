LE CAMBIS RACLETTE CLUB ( 2EME ÉDITION) Berlou

LE CAMBIS RACLETTE CLUB ( 2EME ÉDITION)

2 Route de la Mausse Berlou Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Le Domaine relance son Cambis Raclette Club pour une nouvelle édition placée sous le signe de la gourmandise. Une grande table éphémère, des tommes d’alpage fondantes, de la charcuterie de qualité et une atmosphère chaleureuse pour se réchauffer ensemble. Formule unique sur réservation, avec options pour les enfants et caveau ouvert tout le week-end avec remises exceptionnelles.

Le Cambis Raclette Club revient pour une deuxième édition qui célèbre pleinement l’esprit d’hiver et la convivialité. Le Domaine installe à nouveau sa grande table éphémère, pensée comme un moment de partage autour d’une raclette généreuse et authentique. Les appareils chauffent, les tommes d’alpage fermières grillent doucement, la charcuterie se dévoile, et l’ambiance se réchauffe au rythme des conversations et des rires.

Le concept reste fidèle à ce qui a fait le succès de la première édition une tablée festive, un service en petit comité pour préserver la qualité de l’expérience, et une formule unique mêlant produits fermiers et atmosphère chaleureuse. Les familles sont les bienvenues, avec une proposition adaptée pour les enfants. Une attention particulière est portée aux visiteurs venant de plus loin, notamment de Montpellier, grâce à un service pensé pour faciliter leur venue.

En parallèle, le caveau du Domaine reste ouvert tout le week-end pour permettre aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir la gamme de vins. Des remises exceptionnelles sont proposées pour l’occasion, offrant une belle opportunité de compléter sa cave ou de préparer de futurs moments de partage.

L’événement se déroule exclusivement sur réservation, en ligne ou par téléphone, afin de garantir une expérience confortable et qualitative à chaque convive. .

2 Route de la Mausse Berlou 34360 Hérault Occitanie +33 6 20 79 78 93 contact@cambis.fr

English :

The Domaine is relaunching its Cambis Raclette Club for a new gourmet edition. A large ephemeral table, melting alpine tommes, quality charcuterie and a warm atmosphere to warm up together. Unique formula on reservation, with options for children and cellar open all weekend with exceptional discounts.

