LE CAMBRAISCOPE le Labo Cambrai Cambrai

LE CAMBRAISCOPE 20 et 21 septembre le Labo Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le CambraiScope est le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Cambrai. Il parle de la ville d’aujourd’hui, en l’éclairant grâce à son passé et son environnement. Porte d’entrée sur le territoire, il donne les clefs de compréhension de la ville sous forme d’exposition permanente grâce à des maquettes, plans, photos actuelles et anciennes, vidéos, … Ne manquez pas le spectacle audiovisuel, créé autour du plan-relief montrant la ville sous Louis XIV, qui se déclenche toutes les demi-heures.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Journées européennes du patrimoine 2025

Yannick Prangère