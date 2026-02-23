Le Caméo du rire 2e édition Les Arènes Metz

Le Caméo du rire 2e édition

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Préparez-vous le rire reprend ses droits !

Pour cette deuxième édition de Caméo du Rire, le Caméo Comédie Club monte encore d’un cran en vous proposant une soirée haute en humour, avec des talents incontournables de la scène comique actuelle.

Sur la scène du Caméo, retrouvez

Nawell Madani sa verve, son énergie et son franc-parler seront de retour pour tout emporter

Alexandre Kominek pour des punchlines affûtées et des moments de pure autodérision

Nordine Ganso une énergie brute, un sens du storytelling percutant, et des vannes qui frappent juste à chaque fois

Nick Mukoko un humour fin et observateur, un regard décalé sur le quotidien, et une présence scénique qui embarque instantanément

Rym une présence magnétique, des propos qui font moucheTout public



Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Get ready: laughter is back!

For this second edition of Caméo du Rire, the Caméo Comédie Club takes things up a notch with an evening of comedy featuring some of the hottest talents on the current comedy scene.

Join us on the Caméo stage:

Nawell Madani with her verve, energy and outspokenness, she’ll be back to take it all in

Alexandre Kominek for sharp punchlines and moments of pure self-mockery

Nordine Ganso raw energy, hard-hitting storytelling, and jokes that hit the mark every time

Nick Mukoko a fine, observant sense of humor, an offbeat take on everyday life, and a stage presence that’s instantly engaging

Rym a magnetic presence, a punchy delivery

