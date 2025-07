LE CAMION DE L’INFO, TOURNÉE TROPMYTHO ETÉ 2025 Lodève

Rue Joseph Galtiér Lodève

2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Le Camion de l’info TropMytho, initiative de l’association Lumières sur l’info, sillonne la France pour sensibiliser à la désinformation. Il sera à Lodève le 18 juillet, de 14h à 19h, devant le pôle culturel Confluence.

Pour lutter contre la désinformation

Derrière les fausses nouvelles, les rumeurs ou les théories complotistes, se cachent souvent des stratégies visant à manipuler l’opinion publique et à affaiblir les États ou leurs institutions. Pour prévenir ce phénomène et pour défendre le pluralisme des médias, plus de 100 journalistes professionnels, membres de l’association Lumières sur l’info, se mobilisent dans toute la France à travers une initiative inédite la tournée du Camion de l’info TropMytho.

Du vendredi 30 mai au vendredi 25 juillet, le camion jaune sillonnera les routes de France pour aller à la rencontre des citoyens. À son bord, une équipe de journalistes représentant la diversité de la profession échangera avec le public autour des thèmes comme la fabrique de l’information et l’actualité. L’objectif est clair aiguiser l’esprit critique de tous, des jeunes aux seniors.

Le camion de l’info fera une escale à Lodève ce vendredi 18 juillet. Il stationnera devant le pôle culturel Confluence entre 14h et 19h pour sensibiliser le public. .

Rue Joseph Galtiér Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80

English :

The TropMytho info truck, an initiative of the Lumières sur l?info association, criss-crosses France to raise awareness of misinformation. It will be in Lodève on July 18, from 2pm to 7pm, in front of the Confluence cultural center.

German :

Der Info-Truck TropMytho, eine Initiative des Vereins Lumières sur l’info, fährt durch ganz Frankreich, um auf Desinformation aufmerksam zu machen. Er wird am 18. Juli von 14 bis 19 Uhr in Lodève vor dem Kulturzentrum Confluence stehen.

Italiano :

Il camion informativo TropMytho, un’iniziativa dell’associazione Lumières sur l’info, sta attraversando la Francia per sensibilizzare sulla disinformazione. Sarà a Lodève il 18 luglio, dalle 14.00 alle 19.00, davanti al centro culturale Confluence.

Espanol :

El TropMytho info truck, una iniciativa de la asociación Lumières sur l’info, recorre Francia para sensibilizar sobre la desinformación. Estará en Lodève el 18 de julio, de 14.00 a 19.00 horas, frente al centro cultural Confluence.

