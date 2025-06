Le Camion de l’Info | Tournée TROPMYTHO Nogent-le-Rotrou 21 juin 2025 10:00

Eure-et-Loir

Le Camion de l’Info | Tournée TROPMYTHO 32 Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le Camion de l’Info arrive à Nogent-le-Rotrou le 21 juin 2025 dans le cadre de sa tournée d’été contre la désinformation !

Venez rencontrer des journalistes professionnel(les) et plongez dans les coulisses de l’info.

Rendez-vous au 32 Place Saint-Pol le matin, et 24 rue de la Herse l’après-midi.

Le matin Place Saint-Pol | devant l’agence de l’Écho Républicain

L’après-midi Rue de la Herse | devant le café associatif Le Circonflexe

Au programme ateliers pratiques, revue de presse interactive, quizz médias, expo sur les fausses nouvelles, démonstration de matériel de reportage. .

32 Place Saint-Pol

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lumieresinfo@gmail.com

English :

The Camion de l’Info arrives in Nogent-le-Rotrou on June 21, 2025 as part of its summer tour against disinformation!

Come and meet professional journalists and take a behind-the-scenes look at the news.

Meet at 32 Place Saint-Pol in the morning, and 24 rue de la Herse in the afternoon.

German :

Der Info-Truck kommt am 21. Juni 2025 im Rahmen seiner Sommertour gegen Desinformation nach Nogent-le-Rotrou!

Treffen Sie professionelle Journalistinnen und Journalisten und tauchen Sie ein in die Welt hinter den Kulissen der Nachrichten.

Treffpunkt: 32 Place Saint-Pol am Vormittag und 24 Rue de

Italiano :

Il Camion de l’Info arriva a Nogent-le-Rotrou il 21 giugno 2025 nell’ambito del suo tour estivo per combattere la disinformazione!

Venite a conoscere i giornalisti professionisti e andate dietro le quinte delle notizie.

Appuntamento al 32 di Place Saint-Pol la mattina e al 24 di rue de la Herse

Espanol :

El Camion de l’Info llega a Nogent-le-Rotrou el 21 de junio de 2025, en el marco de su gira estival de lucha contra la desinformación

Venga a conocer a periodistas profesionales y a los bastidores de la información.

Cita en el 32 de la plaza Saint-Pol por la mañana y en el 24 de la rue de la Her

