Le Camion des Femmes

Place du Général de Gaulle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 09:00:00

fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-24 2026-04-14 2026-05-19 2026-06-16

Van itinérant d’écoute et conseils, gratuit et anonyme ; Accès à la santé, Aux droits, Egalité Femme-Homme… A Thury-Harcourt de 9h00 à 12h00 sur le marché !

Van itinérant d’écoute et conseils, gratuit et anonyme ; Accès à la santé, Aux droits, Egalité Femme-Homme… A Thury-Harcourt de 9h00 à 12h00 sur le marché ! .

Place du Général de Gaulle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

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English : Le Camion des Femmes

Free and anonymous mobile listening and advice centre; Access to health, rights, equality between women and men… In Thury-Harcourt from 9am to 12pm at the market!

L’événement Le Camion des Femmes Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Suisse Normande