Le campement imaginaire
Médiathèque Sud Le Mans mardi 17 février 2026.
Le campement imaginaire
Médiathèque Sud Le Mans
Jeux
Un espace pour entrer dans le jeu et devenir qui l’on veut éclaireur curieux suivant les pistes, gardienne d’un feu plein d’histoires, tisseuse de rêves, ou conteur prêt à faire naître de nouvelles légendes. Inspiré des cultures des peuples autochtones d’Amérique, ce campement invite les enfants à jouer à faire semblant, à changer de rôle et à inventer leurs propres récits.
Un petit carnaval des possibles où l’imagination prend la forme qu’elle souhaite.
Du 17 au 28 février Sud
Tout public .
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
