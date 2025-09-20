Le Campus Eurécia ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine Campus Eurecia Castanet-Tolosan

Le Campus Eurécia ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine Campus Eurecia Castanet-Tolosan samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, sur inscription

Anciennement « Maison-Château de Lautard », cette Toulousaine remarquable a été entièrement rénovée en 2020 par l’entreprise Eurécia, développeur de solutions RH et précurseur dans l’expérience de vie au travail.

Deux visites guidées, à 14h30 et 15h30, vous sont proposées pour vous conter la vie de ce lieu unique et inspirant, marqué par de nombreux événements historiques.

Campus Eurecia 3 chemin des Canelles, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Venez découvrir le « Campus Eurécia » installé dans un bâtiment historique de Castanet-Tolosan. patrimoine historique

Eurecia