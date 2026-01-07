Le campus I de l’Université | RDV Découverte Office de Tourisme de Caen la mer Caen

Le campus I de l’Université | RDV Découverte

Découverte du campus emblématique de la reconstruction. Suite à sa destruction en juillet 1944, l’université est reconstruite par l’architecte Henry Bernard. Inaugurée en juin 1957, c’est alors une des universités des plus modernes d’Europe, qui s’étend sur un large campus. Se dessine une université ouverte sur la ville et inscrite dans le temps long références médiévales, références à l’architecture classique, ancrage normand et fonctionnalisme moderne. Cet ambitieux projet immobilier trouve sa continuité dans son programme artistique, qui rassemble graveurs, ébénistes, sculpteurs et peintres pour offrir à la communauté universitaire confort et beauté.

Une visite proposée par les services de l’Université de Caen.

Discover the emblematic campus of reconstruction. Following its destruction in July 1944, the university was rebuilt by architect Henry Bernard. Inaugurated in June 1957, it is now one of Europe?s most modern universities, spread over a large campus.

