Frontignan

LE CANAL EN FÊTE BALADE DU CANAL AUX SALINS

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion de l’événement Le Canal en Fête , partez pour une balade nature au cœur des paysages emblématiques de Frontignan. Entre le canal du Rhône à Sète, les anciens salins et la lagune d’Ingril, cette sortie guidée vous invite à découvrir un environnement façonné par l’eau, le vent et l’activité salinière.

À l’occasion de l’événement Le Canal en Fête, cette balade nature propose une immersion au cœur des paysages emblématiques de Frontignan, entre canal du Rhône à Sète, anciens salins et lagune d’Ingril.Accompagnés d’un guide, les participants découvriront la richesse des zones humides méditerranéennes à travers l’observation des oiseaux, des plantes typiques des milieux salés et de l’histoire des Salins de Frontignan.Cette sortie permettra également de mieux comprendre le fonctionnement des marais, le cycle de vie des moustiques ainsi que les impacts du changement climatique sur le littoral méditerranéen.Entre patrimoine naturel, biodiversité et grands espaces, cette balade offre une autre manière de découvrir les paysages de l’Archipel de Thau.Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles.Informations pratiques – Accueil dès 9h- Départ à 9h30- Gratuit (sur inscription)- Inscription https://billetterie.archipel-thau.com/loisirs/balades-nature/canal-en-fete-baladedu-canal-aux-salins ou dans nos bureaux d’accueil de Balaruc-les-Bains, Frontignan, Mèze et Sète.- Maximum 25 personnes- Les balades peuvent être annulées en cas de mauvaises conditions météorologiques. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie

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English : LE CANAL EN FÊTE BALADE DU CANAL AUX SALINS

As part of the Canal en Fête event, take a nature walk through Frontignan?s emblematic landscapes. Between the Canal du Rhône à Sète, the old salt pans and the Ingril lagoon, this guided tour invites you to discover an environment shaped by water, wind and the salt industry.

L’événement LE CANAL EN FÊTE BALADE DU CANAL AUX SALINS Frontignan a été mis à jour le 2026-05-15 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE