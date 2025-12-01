LE CANAL EN LUMIÈRES, MARCHÉ DE NOËL

Castelnaudary Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le port de Castelnaudary va s’illuminer le temps d’une soirée pour le Canal en Lumières .

Retrouvez sur le quai du port

Dès 17h

Le marché de Noël s’installera jusqu’à 23h, l’occasion de faire ses dernières emplettes à quelques jours de Noël, auprès des artisans locaux, et de quoi régaler ses papilles avec les foodtrucks et producteurs présents cette année.

Le traditionnel concours d’illuminations des péniches revient éclairer le port toute la nuit.

Des artistes de rue déambuleront toujours sur le thème des lumières.

Deux mapping géants seront projetés sur les façades du quai du port sur le thème Lumières au fil du canal du Midi à partir des dessins produits par les enfants des accueils périscolaires de Salles-sur-l’Hers, Payra-sur-l’Hers, Montmaur, Peyrens, Souilhanels, Saint-Papoul, Issel, Verdun-en-Lauragais.

Le refuge du Père Noël revient dans la cour de la Capitainerie avec son décor féérique.

À 19h l’Ecole de Musique Intercommunale revient pour son orchestre de Noël devant la Capitainerie

Au Théâtre des 3 Ponts

À 21h le concert Jazz de Noël sera organisé au profit de Noël Solidarité , une histoire accompagnée d’un quintette de cuivres, ainsi qu’un set jazz avec le Big Band.

.

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 23 05 73 contact@castelnaudary-tourisme.com

English :

The port of Castelnaudary will be illuminated for one evening for the Canal en Lumières .

On the port quay you’ll find

From 5pm

The Christmas market will run until 11pm, giving you the chance to do some last-minute shopping with local craftsmen, and to treat your taste buds to this year’s foodtrucks and producers.

The traditional barge lighting competition returns to light up the port all night long.

Street artists will be strolling around on the theme of lights.

Two giant mappings will be projected onto the façades of the quay on the theme of Lights along the Canal du Midi , based on drawings produced by children from the after-school care centers of Salles-sur-l’Hers, Payra-sur-l’Hers, Montmaur, Peyrens, Souilhanels, Saint-Papoul, Issel and Verdun-en-Lauragais.

Santa’s refuge returns to the courtyard of the Capitainerie with its magical decor.

7pm: the Ecole de Musique Intercommunale returns for its Christmas orchestra in front of the Capitainerie

Théâtre des 3 Ponts

9pm: the Christmas Jazz concert in aid of Noël Solidarité , a story accompanied by a brass quintet, and a jazz set with the Big Band.

German :

Der Hafen von Castelnaudary wird einen Abend lang für den Canal en Lumières (Kanal in Lichtern) beleuchtet.

Auf dem Kai des Hafens finden Sie

Ab 17 Uhr

Der Weihnachtsmarkt wird bis 23 Uhr aufgebaut. Hier haben Sie die Gelegenheit, wenige Tage vor Weihnachten noch letzte Einkäufe bei lokalen Handwerkern zu tätigen und Ihren Gaumen mit den Foodtrucks und Produzenten zu verwöhnen, die in diesem Jahr vertreten sind.

Der traditionelle Beleuchtungswettbewerb für Hausboote wird den Hafen die ganze Nacht hindurch beleuchten.

Straßenkünstler werden immer zum Thema Lichter herumlaufen.

Zwei riesige Mappings werden auf die Fassaden des Hafenkais projiziert. Das Thema lautet Lichter am Canal du Midi und basiert auf den Zeichnungen der Kinder der außerschulischen Betreuungsangebote von Salles-sur-l’Hers, Payra-sur-l’Hers, Montmaur, Peyrens, Souilhanels, Saint-Papoul, Issel, Verdun-en-Lauragais.

Die Hütte des Weihnachtsmanns kehrt mit ihrem märchenhaften Dekor in den Hof der Capitainerie zurück.

Um 19 Uhr: Die Ecole de Musique Intercommunale kehrt mit ihrem Weihnachtsorchester vor der Capitainerie zurück

Im Théâtre des 3 Ponts

Um 21 Uhr: Das Konzert Jazz de Noël wird zugunsten von Noël Solidarité veranstaltet, eine Geschichte, die von einem Blechbläserquintett begleitet wird, sowie ein Jazz-Set mit der Big Band.

Italiano :

Il porto di Castelnaudary sarà illuminato per una sera nell’ambito del Canal en Lumières .

Sulle banchine troverete

Dalle 17.00:

Il mercatino di Natale sarà aperto fino alle 23.00, per darvi la possibilità di fare acquisti dell’ultimo minuto presso gli artigiani locali a pochi giorni dal Natale e di deliziare il vostro palato con i camioncini e i produttori di quest’anno.

La tradizionale gara di illuminazione delle chiatte illuminerà il porto per tutta la notte.

Gli artisti di strada continueranno a passeggiare sul tema delle luci.

Sulle facciate della banchina saranno proiettate due gigantografie sul tema Luci lungo il Canal du Midi , basate sui disegni realizzati dai bambini dei centri di doposcuola di Salles-sur-l’Hers, Payra-sur-l’Hers, Montmaur, Peyrens, Souilhanels, Saint-Papoul, Issel e Verdun-en-Lauragais.

La capanna di Babbo Natale torna nel cortile della Capitainerie con il suo magico arredamento.

Alle 19:00: l’Ecole de Musique Intercommunale torna per la sua orchestra di Natale davanti alla Capitainerie

Al Théâtre des 3 Ponts:

Alle 21:00: il concerto Christmas Jazz sarà organizzato a favore di Noël Solidarité , una storia accompagnata da un quintetto di ottoni, oltre a un set jazz con la Big Band.

Espanol :

El puerto de Castelnaudary se iluminará durante una noche en el marco del Canal en Lumières .

En el muelle encontrará

A partir de las 17.00 h

El mercado de Navidad permanecerá abierto hasta las 23.00 h., lo que le permitirá realizar sus compras de última hora entre los artesanos locales a pocos días de la Navidad y deleitar su paladar con los camiones y productores gastronómicos de este año.

El tradicional concurso de iluminación de barcazas iluminará el puerto durante toda la noche.

Los artistas callejeros seguirán paseando el tema de las luces.

En las fachadas del muelle se proyectarán dos mappings gigantes sobre el tema Luces a lo largo del Canal du Midi , basados en dibujos realizados por niños de los centros de acogida extraescolar de Salles-sur-l’Hers, Payra-sur-l’Hers, Montmaur, Peyrens, Souilhanels, Saint-Papoul, Issel y Verdun-en-Lauragais.

La cabaña de Papá Noel vuelve al patio de la Capitainerie con su decoración mágica.

A las 19:00 h: la Escuela de Música Intercomunal vuelve con su orquesta navideña frente a la Capitainerie

En el Théâtre des 3 Ponts

A las 21:00 h: se organiza el concierto Jazz de Navidad a beneficio de Noël Solidarité , una historia acompañada por un quinteto de metales, así como un conjunto de jazz con la Big Band.

