Le Canard en Bois Le duo tant d’aime Montréal-les-Sources
Le Canard en Bois Le duo tant d’aime Montréal-les-Sources samedi 28 mars 2026.
Le Canard en Bois Le duo tant d’aime
Le Canard en Bois Montréal-les-Sources Drôme
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 21:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Sophie Charbit voix, percussions, piano, guitare
Richard Posselt accordéon, piano
.
Le Canard en Bois Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 69 32 moratal.marcel@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sophie Charbit vocals, percussion, piano, guitar
Richard Posselt: accordion, piano
L’événement Le Canard en Bois Le duo tant d’aime Montréal-les-Sources a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale