Le Canard en Bois Le duo tant d’aime

Le Canard en Bois Montréal-les-Sources Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Sophie Charbit voix, percussions, piano, guitare

Richard Posselt accordéon, piano

.

Le Canard en Bois Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 69 32 moratal.marcel@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sophie Charbit vocals, percussion, piano, guitar

Richard Posselt: accordion, piano

L’événement Le Canard en Bois Le duo tant d’aime Montréal-les-Sources a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale