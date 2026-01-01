Le canard en bois Nuit Blanche Montréal-les-Sources

Le canard en bois Nuit Blanche

Le Canard en Bois Montréal-les-Sources Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Fil d’Alex et Patrick Fouque, offrent tous les deux un étrange spectacle, plein d’énergie et de folie. Un spectacle drôle et profond, dans la lignée des grands poètes de la chanson Française.

Le Canard en Bois Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 69 32 moratal.marcel@orange.fr

English :

Fil d’Alex and Patrick Fouque put on a strange show, full of energy and madness. A funny and profound show, in the tradition of the great poets of French song.

