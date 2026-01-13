Le Canard en Bois TrioYERAM

Le Canard en Bois Montréal-les-Sources Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 21:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Voyage en Arménie, Véronique Gérard-Yazidjian

Voix Adrienne Tschaenn flûtes ney,

Vincent Bader accordéon

.

Le Canard en Bois Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 69 32 moratal.marcel@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Voyage en Arménie, Véronique Gérard-Yazidjian

Voices Adrienne Tschaenn: ney flutes,

Vincent Bader: accordion

L’événement Le Canard en Bois TrioYERAM Montréal-les-Sources a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale