Le Canard en Bois TrioYERAM Montréal-les-Sources

Le Canard en Bois Montréal-les-Sources Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-28 21:00:00
fin : 2026-02-28

2026-02-28

Voyage en Arménie, Véronique Gérard-Yazidjian
Voix Adrienne Tschaenn flûtes ney,
Vincent Bader accordéon
  .

Le Canard en Bois Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 69 32  moratal.marcel@orange.fr

English :

Voyage en Arménie, Véronique Gérard-Yazidjian
Voices Adrienne Tschaenn: ney flutes,
Vincent Bader: accordion

