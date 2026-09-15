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AGENDA · Besançon

Le Cantine Show La Cantine des Chaprais – par Carte Blanche. Besançon

vendredi 18 septembre 2026 · La Cantine des Chaprais - par Carte Blanche. · Besançon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
La Cantine des Chaprais - par Carte Blanche.
Adresse
18 Rue de la Cassotte
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif

Besançon

Le Cantine Show

La Cantine des Chaprais – par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Nouvelle rentrée, nouvelle formule !

Pour cette rentrée, les soirées évoluent avec une nouvelle programmation culturelle au cœur du quartier des Chaprais.

Au menu : des repas conviviaux à partager autour d’une grande tablée, accompagnés de spectacles, concerts, lotos et autres rendez-vous culturels.

Une formule pensée pour bien manger, passer un bon moment et faire vivre la scène locale.

La programmation à venir sera dévoilée prochainement !   .

La Cantine des Chaprais – par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93  reseau.carteblanche@gmail.com

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English : Le Cantine Show

L’événement Le Cantine Show Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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