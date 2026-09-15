Le Cantine Show La Cantine des Chaprais – par Carte Blanche. Besançon
vendredi 18 septembre 2026 · La Cantine des Chaprais - par Carte Blanche. · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Le Cantine Show
La Cantine des Chaprais – par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Nouvelle rentrée, nouvelle formule !
Pour cette rentrée, les soirées évoluent avec une nouvelle programmation culturelle au cœur du quartier des Chaprais.
Au menu : des repas conviviaux à partager autour d’une grande tablée, accompagnés de spectacles, concerts, lotos et autres rendez-vous culturels.
Une formule pensée pour bien manger, passer un bon moment et faire vivre la scène locale.
La programmation à venir sera dévoilée prochainement ! .
La Cantine des Chaprais – par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93 reseau.carteblanche@gmail.com
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English : Le Cantine Show
L’événement Le Cantine Show Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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