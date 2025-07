Le cantique Des Cantiques Place Alphonse Corre Châtel-Montagne

Place Alphonse Corre Eglise Notre-Dame Châtel-Montagne Allier

Dimanche 2025-07-20 18:00:00

2025-07-20

L’ensemble DA CAMERA vous invites pour leur concert Le cantique Des Cantiques le dimanche 20 juillet à 18h.

Au programme: Chanson, Madrigaux, Motets, Cantates. Billetterie sur place 15€

Place Alphonse Corre Eglise Notre-Dame Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The DA CAMERA ensemble invites you to their concert Le cantique Des Cantiques on Sunday, July 20 at 6 pm.

Program: Songs, Madrigals, Motets, Cantatas. Tickets on site: 15?

German :

Das Ensemble DA CAMERA lädt Sie zu seinem Konzert Le cantique Des Cantiques am Sonntag, den 20. Juli um 18 Uhr ein.

Auf dem Programm stehen Lieder, Madrigale, Motetten und Kantaten. Eintrittskarten vor Ort: 15?

Italiano :

L’ensemble DA CAMERA vi invita al concerto Le cantique des Cantiques, domenica 20 luglio alle 18.00.

In programma: canzoni, madrigali, mottetti, cantate. Biglietti in loco: 15?

Espanol :

El conjunto DA CAMERA le invita a su concierto Le cantique des Cantiques el domingo 20 de julio a las 18:00 h.

En el programa: Canciones, Madrigales, Motetes, Cantatas. Entradas in situ: 15?

