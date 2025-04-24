LE CAP D’AGDE ENTRE TERRE ET MER Mémorial des Combattants Agde

Mémorial des Combattants En haut de la Conque Agde Hérault

Début : 2025-04-24

fin : 2025-04-24

2025-04-24 2025-05-22 2025-06-26 2025-09-25 2025-10-16

Du haut des falaises de La Conque vous dominerez le Cap d’Agde, mais connaissez-vous vraiment son histoire ? L’épopée de cette station balnéaire vous sera contée, du volcanisme préhistorique à la prison du fort de Brescou, puis rejoignez la Maison de la Mer… Et découvrez une autre facette du Cap d’Agde l’Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise.

L’épopée de cette station balnéaire vous sera contée, du volcanisme préhistorique à la prison du fort de Brescou, puis rejoignez la Maison de la Mer… et découvrez une autre facette du Cap d’Agde l’Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise.

> Départ mémorial des combattants de l’armée d’Afrique, en haut de la Grande Conque, 34300 Le Cap d’Agde

> Gratuit

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI .

Mémorial des Combattants En haut de la Conque Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoinelittoral@capdagde.com

English :

?epic of this seaside resort will be told to you by Arnaud guide lecturer, from volcanism to the prison of the fort Brescou, take the coastal path, stop at the place des Gabelous, join the tower of the Vigie? and so discover another facet of the Cape.

German :

?epische Geschichte dieses Badeortes wird Ihnen von Arnaud, dem Fremdenführer, erzählt. Vom Vulkanismus bis zum Gefängnis Fort Brescou, gehen Sie den Küstenweg entlang, halten Sie an der Place des Gabelous, erreichen Sie den Turm der Vigie? und entdecken Sie so eine andere Facette des Caps.

Italiano :

Dall’alto delle scogliere di La Conque si domina Cap d’Agde, ma conoscete davvero la sua storia? Vi racconteremo la storia di questa località balneare, dal vulcanismo preistorico alla prigione del forte di Brescou, poi andremo alla Maison de la Mer? E scopriremo un altro aspetto di Cap d’Agde: l’Area Marina Protetta della Costa d’Agathoise.

Espanol :

la epopeya de esta estación balnearia se la contará Arnaud, guía y conferenciante, desde el vulcanismo hasta la prisión de Fort Brescou, recorra el sendero costero, deténgase en la Place des Gabelous, suba a la torre del Vigie… y descubra otra faceta del Cabo.

