LE CAP D’AGDE, SAINT MARTIN DES VIGNES Agde samedi 7 juin 2025.

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07 2025-09-06

A première vue, il pourrait s’agir d’un simple domaine avec une pinède comme il en existe bon nombre dans les campagnes languedociennes.

Dans les faits, l’histoire de Saint-Martin des Vignes, depuis la Révolution française jusqu’à son occupation à la Seconde Guerre mondiale, nous dévoile une épopée rebondissante digne d’intérêt.

Venez découvrir à travers une balade patrimoniale en compagnie de David Mallen et d’Arnaud Sanguy guide-conférencier, comment le destin de ce fastueux domaine à basculé en l’espace d‘une journée…

> Départ Parking accrobranche domaine de SAINT MARTIN, 34300 Agde

> Gratuit

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI .

Parking accrobranche Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

At first glance, it might appear to be a simple estate with a pine forest, like many others in the Languedoc countryside.

In fact, the history of Saint-Martin des Vignes, from the French Revolution to its occupation during the Second World War, reveals a bouncing epic worthy of interest.

German :

Auf den ersten Blick könnte es sich um ein einfaches Landgut mit einem Pinienwald handeln, wie es viele in den ländlichen Gebieten des Languedoc gibt.

In Wirklichkeit ist die Geschichte von Saint-Martin des Vignes von der Französischen Revolution bis zur Besetzung im Zweiten Weltkrieg ein interessantes Epos.

Italiano :

A prima vista, potrebbe sembrare una semplice tenuta con una pineta, come tante altre nella campagna della Linguadoca.

In realtà, la storia di Saint-Martin des Vignes, dalla Rivoluzione francese fino all’occupazione durante la Seconda guerra mondiale, è interessante e in rapida evoluzione.

Espanol :

A primera vista, podría parecer una simple finca con un bosque de pinos, como muchas otras de la campiña de Languedoc.

De hecho, la historia de Saint-Martin des Vignes, desde la Revolución Francesa hasta su ocupación durante la Segunda Guerra Mundial, es una historia interesante y trepidante.

