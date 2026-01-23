Le Cap Gourmand Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

Le Cap Gourmand Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic vendredi 13 février 2026.

Le Cap Gourmand Menus de Saint-Valentin 2026

6 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 21:00:00

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant de Le Cap Gourmand à Pornic avec une vue sur le Vieux port.
Menu Saint-Valentin 

❤ ❤ ❤

Coupe de Champagne Xavier Loriot

OU

Cocktail sans alcool  filtre d’amour 
amuses bouches

Entrée
Foie gras maison et ses toasts, maches
OU
Tartare de saumon aux agrumes

Plat
Cabillaud à l’huile verte, risotto aux champignons
OU
Filet de boeuf béarnaise, gratin dauphinois, salade

Dessert
Ananas frais caramélisé, choux chantilly
OU
Éclair au chocolat, ganache, pointe de mousse chocolat

❤ ❤ ❤   .

6 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 76  lecapgourmand1@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at Le Cap Gourmand restaurant in Pornic, overlooking the Old Port.

