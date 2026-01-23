Le Cap Gourmand Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

Le Cap Gourmand Menus de Saint-Valentin 2026

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant de Le Cap Gourmand à Pornic avec une vue sur le Vieux port.

Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Coupe de Champagne Xavier Loriot

OU

Cocktail sans alcool filtre d’amour

amuses bouches

—

Entrée

Foie gras maison et ses toasts, maches

OU

Tartare de saumon aux agrumes

—

Plat

Cabillaud à l’huile verte, risotto aux champignons

OU

Filet de boeuf béarnaise, gratin dauphinois, salade

—

Dessert

Ananas frais caramélisé, choux chantilly

OU

Éclair au chocolat, ganache, pointe de mousse chocolat

❤ ❤ ❤ .

6 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 76 lecapgourmand1@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at Le Cap Gourmand restaurant in Pornic, overlooking the Old Port.

