Le Cap Gourmand Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

Le Cap Gourmand Menus de Saint-Valentin 2026
6 quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 21:00:00
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15
Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant de Le Cap Gourmand à Pornic avec une vue sur le Vieux port.
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Coupe de Champagne Xavier Loriot
OU
Cocktail sans alcool filtre d’amour
amuses bouches
—
Entrée
Foie gras maison et ses toasts, maches
OU
Tartare de saumon aux agrumes
—
Plat
Cabillaud à l’huile verte, risotto aux champignons
OU
Filet de boeuf béarnaise, gratin dauphinois, salade
—
Dessert
Ananas frais caramélisé, choux chantilly
OU
Éclair au chocolat, ganache, pointe de mousse chocolat
❤ ❤ ❤ .
6 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 76 lecapgourmand1@gmail.com
English :
Book your Valentine’s Day meal at Le Cap Gourmand restaurant in Pornic, overlooking the Old Port.
