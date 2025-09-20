Le CAP vous ouvre ses portes avec le vernissage exposition « Saturn » d’Emmanuel Van der Auwera ! CAP Centre d’art de Saint-Fons Saint-Fons

Le CAP vous ouvre ses portes avec le vernissage exposition « Saturn » d’Emmanuel Van der Auwera ! CAP Centre d’art de Saint-Fons Saint-Fons samedi 20 septembre 2025.

Le CAP vous ouvre ses portes avec le vernissage exposition « Saturn » d’Emmanuel Van der Auwera ! Samedi 20 septembre, 15h00 CAP Centre d’art de Saint-Fons Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Le CAP vous ouvre ses portes : venez découvrir les coulisses du centre d’art, parcourir ses espaces et sa collection d’artothèque, ainsi que sa cour intérieure qui recèle une surprise… Profitez-en également pour assister à l’inauguration de « Saturn », la nouvelle exposition d’Emmanuel Van der Auwera. Ce cinéaste et sculpteur aborde le thème de l’intelligence artificielle de manière consciente et critique. Une après-midi bien remplie à ne pas manquer au sud de Lyon !

CAP Centre d’art de Saint-Fons Rue de la Rochette, 69100 Saint-Fons Saint-Fons 69190 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 09 20 27 https://lecap-saintfons.com/ Implanté à Saint-Fons, ville riche de son histoire industrielle et de sa complexité géographique, sociale et économique, le CAP Centre d’art a pour double mission le soutien de la création artistique et la sensibilisation à l’art contemporain. Lieu-ressource pour les artistes comme pour les publics, le CAP revendique son identité de laboratoire de production et de diffusion de la création contemporaine, en prise directe sur son territoire et ouvert sur le monde.

Artistes français et internationaux, artistes émergents ou à un stade plus confirmé de leur carrière, se succèdent dans les espaces du centre d’art et hors de ses murs.

La programmation comprend cinq expositions par an; expositions monographiques ou collectives, résidence d’artistes, projets pluridisciplinaires, collaborations hors les murs et d’autres formats que nous n’avons pas encore inventés. Un programme de résidences, d’évènements, performances, rencontres, concerts en lien avec les expositions, ponctuent l’activité du centre d’art. Intégré à son territoire, le CAP s’inscrit dans les réseaux et collabore avec des structures et institutions à l’échelle locale, nationale et internationale.

Le Centre d’art est membre de AC//RA- Art Contemporain Rhône Alpes, du réseau Adèle et de ADRA – association de développement et de recherche sur les artothèques.

Le CAP • Centre d’art est membre des associations DCA – association française de développement des centres d’art contemporain, BLA ! – association nationale des professionnels de la médiation en art contemporain. Parking gratuit sur place

Espace plain-pied adapté aux PMR

Tram T4 • Lénine–Corsière

(+ 10 min à pieds)

Depuis Part-Dieu et Gare de Vénissieux

Bus 60 • Yves Farge–Corsière

Depuis Perrache et le centre de Saint-Fons

Métro B • Stade Gerland le LOU

+ Bus 60 • Yves Farge–Corsière

Depuis Saxe Gambetta et Jean Macé

TER • Villefranche-sur-Saône – Vienne

(+ 7 min à vélo ou 20 min à pied)

Ce train connecte les gares de Saint-Fons, Jean-Macé, Perrache et Vaise

Bus C12 • Quatre chemins

+ Bus 93 • La Rochette–Clochettes

Depuis Bellecour

Bus 93 • La Rochette–Clochettes

Depuis le metro D, Gare de Vénissieux et le centre de Saint-Fons

Le CAP vous ouvre ses portes : venez découvrir les coulisses du centre d’art, parcourir ses espaces et sa collection d’artothèque, ainsi que sa cour intérieure qui recèle une surprise… Profitez-en…

Emmanuel Van der Auwera