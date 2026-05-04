Lafauche

Le Caph’Arts’Naüm

Château de Lafauche Lafauche Haute-Marne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Tout public

Festival multidisciplinaire sur le thème culturel, avec du chant, du théâtre de rue, des spectacles insolites…Un réel plaisir pour les petits comme pour les grands dans un cadre chargé d’histoire, le château de Lafauche.

L’association qui organise, chaque année, ce festival s’emploie au maximum pour la consommation local, la minimisation de son impact carbone et le renforcement de son ancrage philosophique de proximité autour d’ateliers ou de spectacles sur d’autres communes alentours. En faveur d’une culture qui ne se cantonne pas dans sa zone de confort mais qui va à la rencontre du grand public ! .

Château de Lafauche Lafauche 52700 Haute-Marne Grand Est communication@anarts-chroniques.org

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English :

L’événement Le Caph’Arts’Naüm Lafauche a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne