Le Capitaine Fracasse Asnières-sur-Vègre vendredi 18 juillet 2025.

Place du Guesclin Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

2025-07-18

Un jeune baron sans fortune devient comédien par amour et affronte duels, complots et passions sur les routes de France.

Dans un monde de théâtre, d’épées et de bravoure, il se réinvente en héros masqué. Un classique de Théophile Gautier, où l’honneur et le cœur mènent la danse ! .

Place du Guesclin Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 28 54 75 asnieres.patrimoine@orange.fr

English :

An impoverished young baron becomes an actor for love, and faces duels, plots and passions on the roads of France.

German :

Ein junger Baron ohne Vermögen wird aus Liebe zum Schauspieler und stellt sich auf den Straßen Frankreichs Duellen, Verschwörungen und Leidenschaften.

Italiano :

Un giovane barone senza fortuna diventa attore per amore e affronta duelli, complotti e passioni sulle strade della Francia.

Espanol :

Un joven barón sin fortuna se convierte en actor por amor y se enfrenta a duelos, complots y pasiones en los caminos de Francia.

