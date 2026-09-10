Le Capri c’est pas fini Salle L’Atelier Lesneven
samedi 31 octobre 2026 · Salle L'Atelier · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Le Capri c’est pas fini
Salle L’Atelier Rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-11-01 01:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Préparez-vous à replonger dans l’ambiance des années 1995 à 2010, avec les tubes qui ont marqué toute une génération !
DJ DIRED sera aux platines pour vous faire danser et revivre tous ces souvenirs musicaux !
Mais attention !
Ne vous attendez pas à pousser les portes de la salle mythique du Capri… elle n’existe malheureusement plus aujourd’hui.
Cette soirée sera l’occasion de faire revivre l’esprit du Capri, le temps d’une nuit, avec sa musique, ses souvenirs et surtout son ambiance !
Alors… qui est prêt à retourner au Capri ? .
Salle L’Atelier Rue Jeanne D’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 60 66 37 89
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English :
L’événement Le Capri c’est pas fini Lesneven a été mis à jour le 2026-09-10 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
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