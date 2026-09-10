Le Capri c’est pas fini Salle L’Atelier Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Le Capri c’est pas fini

Salle L’Atelier Rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-11-01 01:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Préparez-vous à replonger dans l’ambiance des années 1995 à 2010, avec les tubes qui ont marqué toute une génération !

DJ DIRED sera aux platines pour vous faire danser et revivre tous ces souvenirs musicaux !

Mais attention !

Ne vous attendez pas à pousser les portes de la salle mythique du Capri… elle n’existe malheureusement plus aujourd’hui.

Cette soirée sera l’occasion de faire revivre l’esprit du Capri, le temps d’une nuit, avec sa musique, ses souvenirs et surtout son ambiance !

Alors… qui est prêt à retourner au Capri ? .

Salle L’Atelier Rue Jeanne D’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 60 66 37 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Capri c’est pas fini Lesneven a été mis à jour le 2026-09-10 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne