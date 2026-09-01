Le caquetoire fête ses 10 ans Café associatif le Caquetoire Dompierre-sur-Besbre
samedi 19 septembre 2026 · Café associatif le Caquetoire · Dompierre-sur-Besbre
Informations pratiques
Dompierre-sur-Besbre
Le caquetoire fête ses 10 ans
Café associatif le Caquetoire 78 Pl. Yves Deret Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Caquetoire fête ses 10 ans les 19 et 20 septembre !
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Café associatif le Caquetoire 78 Pl. Yves Deret Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com
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English :
Le Caquetoire is celebrating its 10th anniversary on September 19 and 20!
L’événement Le caquetoire fête ses 10 ans Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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