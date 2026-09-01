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AGENDA · Dompierre-sur-Besbre

Le caquetoire fête ses 10 ans Café associatif le Caquetoire Dompierre-sur-Besbre

samedi 19 septembre 2026 · Café associatif le Caquetoire · Dompierre-sur-Besbre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Café associatif le Caquetoire
Adresse
78 Pl. Yves Deret
Ville
03290 Dompierre-sur-Besbre
Département
Allier
Tarif

Dompierre-sur-Besbre

Le caquetoire fête ses 10 ans

Café associatif le Caquetoire 78 Pl. Yves Deret Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le Caquetoire fête ses 10 ans les 19 et 20 septembre !
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Café associatif le Caquetoire 78 Pl. Yves Deret Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81  cistudesetcompagnie@gmail.com

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English :

Le Caquetoire is celebrating its 10th anniversary on September 19 and 20!

L’événement Le caquetoire fête ses 10 ans Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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