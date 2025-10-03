Le Caravage, la ténèbre lumineuse Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon
Le Caravage, la ténèbre lumineuse Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon jeudi 19 mars 2026.
Le Caravage, la ténèbre lumineuse
Salle du Vieux Temple 120 rue de la Verchere Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19 20:30:00
2026-03-19
Cette rencontre est consacrée à la vie et à l’œuvre de ce phare de la peinture ancienne, gloire de l’art italien du XVIIe siècle, clé essentielle de la pensée créative où les corps s’hybrident d’héritage et d’invention, se drapent de respectueuses citations et de révolutions…
Nous enquêterons dans la vie et l’œuvre du maître pour comprendre ce qui en son temps, a pu choquer. Nous serons, avec ce génie des contraires, ce poète des noces improbables faites d’ombres et de lumière, de la fusion insolite de la terre et du ciel, du sacré et du profane, de l’Antiquité et de sa modernité, dans un face à face avec un des plus scandaleux amateurs de l’âme humaine.
Damien Capelazzi est conférencier, critique et historien d’art. .
