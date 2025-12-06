Le Carillon de Noël au Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes

Le Carillon de Noël au Château de Monts-sur-Guesnes

Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-27

2025-12-26

Dans la magie de la nuit de Noël, au son d’un carillon mystérieux, Solain va faire des rencontres féeriques.

Sera-t-il suffisamment sage, solidaire et courageux ?

Conte musical familial de Guillaume de Moura

Une création musicale d’Alexis Marchand

Spectacle produit par la compagnie de l’Échauguette .

Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 89 81

