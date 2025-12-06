Le Carillon de Noël au Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes
Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-27
2025-12-26
Dans la magie de la nuit de Noël, au son d’un carillon mystérieux, Solain va faire des rencontres féeriques.
Sera-t-il suffisamment sage, solidaire et courageux ?
Conte musical familial de Guillaume de Moura
Une création musicale d’Alexis Marchand
Spectacle produit par la compagnie de l’Échauguette .
+33 5 49 22 89 81
