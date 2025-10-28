Le Carillon Les Trois Baudets Paris

Le Carillon Les Trois Baudets Paris mardi 28 octobre 2025.

Les concerts de Charlotte Planchou sont toujours de grands moments de poésie et d’émotion. Célébré par la critique, salué par le public, le duo entre la chanteuse et le pianiste Mark Priore – « Le Carillon » – sera à n’en point douter l’un des points d’orgue du festival Jazz Sur Seine. A ne pas rater.

Une rencontre suspendue entre deux âmes musicales

Le mardi 28 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Prévente : 16 EUR Tout public.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.charlotteplanchou.com