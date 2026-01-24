Le Carmel de Pau, un patrimoine méconnu Pau

Le Carmel de Pau, un patrimoine méconnu

101 Avenue Trespoey Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Découvrez l’architecture singulière du Carmel de Pau, érigé entre 1852 et 1854.

Pensé pour la vie contemplative, l’édifice relève une organisation sobre des volumes et des matériaux, avant d’être repris par les pères de Bétharram en 1970. .

101 Avenue Trespoey Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

