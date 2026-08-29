Le Carnaval à l’Ouest La Cavalcade Place de la Libération Scaër
dimanche 16 mai 2027 · Place de la Libération · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Le Carnaval à l’Ouest La Cavalcade
Place de la Libération Bourg de Scaër Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-16
fin : 2027-05-17
Date(s) :
2027-05-16
Premier Carnaval de Bretagne, la cavalcade de Scaër compte parmi les plus grands carnavals de France. Le carnaval a lieu tous les deux ans, les week-ends de Pentecôte.
Tous les deux ans, la petite ville bretonne de Scaër devient le théâtre d’un spectacle grandiose mêlant créativité, traditions et festivités.
Le carnaval de Scaër, c’est des chars majestueux, des costumes éclatants et une ambiance festive qui vous attendent pour un événement incontournable en Bretagne.
Rejoignez-nous pour vivre des moments inoubliables en famille ou entre amis, et laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de cette célébration unique.
Programme à venir .
Place de la Libération Bourg de Scaër Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 03 03
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English :
L’événement Le Carnaval à l’Ouest La Cavalcade Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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