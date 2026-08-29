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AGENDA · Scaër

Le Carnaval à l’Ouest La Cavalcade Place de la Libération Scaër

dimanche 16 mai 2027 · Place de la Libération · Scaër

Informations pratiques

Début
dimanche 16 mai 2027
Fin
lundi 17 mai 2027
Lieu
Place de la Libération
Adresse
Bourg de Scaër
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Le Carnaval à l’Ouest La Cavalcade

Place de la Libération Bourg de Scaër Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-16
fin : 2027-05-17

Date(s) :
2027-05-16

Premier Carnaval de Bretagne, la cavalcade de Scaër compte parmi les plus grands carnavals de France. Le carnaval a lieu tous les deux ans, les week-ends de Pentecôte.

Tous les deux ans, la petite ville bretonne de Scaër devient le théâtre d’un spectacle grandiose mêlant créativité, traditions et festivités.

Le carnaval de Scaër, c’est des chars majestueux, des costumes éclatants et une ambiance festive qui vous attendent pour un événement incontournable en Bretagne.

Rejoignez-nous pour vivre des moments inoubliables en famille ou entre amis, et laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de cette célébration unique.

Programme à venir   .

Place de la Libération Bourg de Scaër Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 03 03 

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English :

L’événement Le Carnaval à l’Ouest La Cavalcade Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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