Le Carnaval à l’Ouest La Cavalcade Place de la Libération Scaër

Informations pratiques

Scaër

Le Carnaval à l’Ouest La Cavalcade

Place de la Libération Bourg de Scaër Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-16

fin : 2027-05-17

Date(s) :

2027-05-16

Premier Carnaval de Bretagne, la cavalcade de Scaër compte parmi les plus grands carnavals de France. Le carnaval a lieu tous les deux ans, les week-ends de Pentecôte.

Tous les deux ans, la petite ville bretonne de Scaër devient le théâtre d’un spectacle grandiose mêlant créativité, traditions et festivités.

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Le carnaval de Scaër, c’est des chars majestueux, des costumes éclatants et une ambiance festive qui vous attendent pour un événement incontournable en Bretagne.

Rejoignez-nous pour vivre des moments inoubliables en famille ou entre amis, et laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de cette célébration unique.

Programme à venir .

Place de la Libération Bourg de Scaër Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 03 03

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English :

L’événement Le Carnaval à l’Ouest La Cavalcade Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS