Le Carnaval de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye

Masques, couleurs, déambulations Fontevraud se transforme en scène festive pour son premier carnaval, samedi 14 février !
Au programme, une journée festive à vivre en famille ou entre amis
• Ateliers masques, costumes et maquillage.
• Mascarade en fanfare.
• Projection du film animé Le Carnaval des animaux .
• L’exposition Le Carnaval à Paris au temps de Balzac .
Et pour finir la journée en apothéose, le premier bal-masqué dans l’Abbaye pour une soirée de Saint-Valentin inoubliable !
Le tout animé par un hôte de marque le comédien Calixte de Nigremont.
Programme et réservation sur le site internet.
Samedi 14 février 2026 à partir de 14h. .
Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 73 52 billetterie@fontevraud.fr
English :
Masks, colors, strolling: Fontevraud is transformed into a festive stage for its first carnival on Saturday, February 14!
