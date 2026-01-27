Le Carnaval de Fontevraud

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Masques, couleurs, déambulations Fontevraud se transforme en scène festive pour son premier carnaval, samedi 14 février !

Au programme, une journée festive à vivre en famille ou entre amis

• Ateliers masques, costumes et maquillage.

• Mascarade en fanfare.

• Projection du film animé Le Carnaval des animaux .

• L’exposition Le Carnaval à Paris au temps de Balzac .

Et pour finir la journée en apothéose, le premier bal-masqué dans l’Abbaye pour une soirée de Saint-Valentin inoubliable !

Le tout animé par un hôte de marque le comédien Calixte de Nigremont.

Programme et réservation sur le site internet.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 14 février 2026 à partir de 14h. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 73 52 billetterie@fontevraud.fr

English :

Masks, colors, strolling: Fontevraud is transformed into a festive stage for its first carnival on Saturday, February 14!

