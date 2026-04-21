Le Carnaval de Gauchy Gauchy

Gauchy

Le Carnaval de Gauchy

8 Avenue Adrien Renard Gauchy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le carnaval de Gauchy revient pour sa 57ème édition et promet, cette année encore, un grand moment de fête, de partage et de spectacle !

Pour cette nouvelle édition, la ville plonge dans un univers mêlant imaginaire et traditions populaires. Les rues de Gauchy vibreront au rythme des musiques, des danses et des performances qui accompagneront un grand défilé festif et coloré.

Au programme 19 groupes défileront de Gauchy Village jusqu’au Gymnase Auguste Delaune. Fanfares, majorettes, percussions et danseurs offriront un spectacle vivant et haut en couleurs dans une ambiance conviviale et familiale.

L’école Pierre Semard participera une nouvelle fois à l’événement !

Pour la troisième année consécutive, une cinquantaine d’enfants de maternelle et d’élémentaire défileront avec leurs créations.

Les associations locales Event-Taï et GGSQ-FC seront également de la partie et contribueront à l’énergie du cortège.

Et comme le veut la tradition, une pluie de confettis viendra clôturer le défilé dans une ambiance festive et joyeuse.

Des espaces de restauration et de rafraîchissement seront disponibles place Jean Jaurès et à l’arrivée, au Gymnase Auguste Delaune.

La fête se prolongera en soirée dès 18h avec un show au gymnase réunissant 7 groupes. 380 places seront disponibles pour ce moment final !

Le carnaval de Gauchy revient pour sa 57ème édition et promet, cette année encore, un grand moment de fête, de partage et de spectacle !

Pour cette nouvelle édition, la ville plonge dans un univers mêlant imaginaire et traditions populaires. Les rues de Gauchy vibreront au rythme des musiques, des danses et des performances qui accompagneront un grand défilé festif et coloré.

Au programme 19 groupes défileront de Gauchy Village jusqu’au Gymnase Auguste Delaune. Fanfares, majorettes, percussions et danseurs offriront un spectacle vivant et haut en couleurs dans une ambiance conviviale et familiale.

L’école Pierre Semard participera une nouvelle fois à l’événement !

Pour la troisième année consécutive, une cinquantaine d’enfants de maternelle et d’élémentaire défileront avec leurs créations.

Les associations locales Event-Taï et GGSQ-FC seront également de la partie et contribueront à l’énergie du cortège.

Et comme le veut la tradition, une pluie de confettis viendra clôturer le défilé dans une ambiance festive et joyeuse.

Des espaces de restauration et de rafraîchissement seront disponibles place Jean Jaurès et à l’arrivée, au Gymnase Auguste Delaune.

La fête se prolongera en soirée dès 18h avec un show au gymnase réunissant 7 groupes. 380 places seront disponibles pour ce moment final ! .

8 Avenue Adrien Renard Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France com@ville-gauchy.fr

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English :

The Gauchy Carnival is back for its 57th edition, and promises to be another great year of festivities, sharing and entertainment!

For this new edition, the town plunges into a universe combining imagination and popular traditions. The streets of Gauchy will vibrate to the rhythm of the music, dances and performances that will accompany a festive and colorful parade.

On the program: 19 groups will parade from Gauchy Village to the Gymnase Auguste Delaune. Fanfares, majorettes, percussionists and dancers will put on a lively, colorful show in a friendly, family-friendly atmosphere.

The Pierre Semard school will once again be taking part in the event!

For the third year running, some fifty kindergarten and elementary school children will be parading their creations.

Local associations Event-Taï and GGSQ-FC will also be on hand to help energize the procession.

And as tradition dictates, a shower of confetti will bring the parade to a festive close.

Food and refreshments will be available in Place Jean Jaurès and at the finish line, in the Gymnase Auguste Delaune.

The festivities will continue in the evening from 6pm with a show at the gymnasium featuring 7 groups. 380 places will be available for this final event!

L’événement Le Carnaval de Gauchy Gauchy a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Saint-Quentinois