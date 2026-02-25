Le Carnaval de La Ciotat La Ciotat

Le Carnaval de La Ciotat

Samedi 4 avril 2026 à partir de 15h30. Port Vieux (devant l’Hôtel de Ville) La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-04 15:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Rendez-vous pour un défilé carnavalesque sur le Port Vieux et dans le cœur de ville de La Ciotat pour un beau et grand carnaval une fête populaire pour toute la famille !Familles

A chaque nouvelle édition du carnaval, la ville de La Ciotat choisit un thème propice aux festivités. Cette année, le thème choisi est celui des animaux.

Un grand défilé avec échassiers, chars et musiciens débutera devant l’Hôtel de Ville et convergera vers le Port Vieux, le Boulevard Anatole France, le Vieux La Ciotat et la Place de l’Escalet.

Un grand moment de joie réunissant petits et grands. .

Port Vieux (devant l’Hôtel de Ville) La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 fetes@laciotat.com

English :

Join us for a carnival parade along the old port and through the old town of La Ciotat for a great carnival: a popular festival for all the family!

