le Carnaval de la ferme Ferme de Priroda Droiturier mercredi 18 février 2026.
Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan Village Droiturier Allier
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-18
L’association Au Fil du Barbenan vous propose de fêter le carnaval de manière originale, dans une ferme. Une visite de la ferme déguisée vous sera proposée. Un concours du meilleur déguisement aura lieu au moment du goûter.
Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan Village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes aufildubarbenan@protonmail.com
English :
Au Fil du Barbenan association invites you to celebrate Carnival in an original way, on a farm. You can visit the farm in disguise. A contest for the best disguise will be held at snack time.
