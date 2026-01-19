Le carnaval de la Meute

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La M.E.U.T.E vous propose sa deuxième édition de son Carnaval sur le thème Créatures et Chimères .

L’occasion de revêtir ses plus belles cornes ou son masque de dauphin oublié dans un coin !

Déambulation dans les rues du centre ville jusqu’à l’Espace Jean Frappat avec la batucada Sucaïchotam ; à Cumbia Boom Box ; Dj D’la Biaude Piñatas , stand maquillage, animations , fresque participative… .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 11 79 39 mouvement.la.meute@gmail.com

English :

M.E.U.T.E. presents its second Carnival on the theme of Creatures and Chimeras .

L’événement Le carnaval de la Meute Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Vallée de la Creuse