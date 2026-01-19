Le carnaval de la Meute Argenton-sur-Creuse
Le carnaval de la Meute Argenton-sur-Creuse samedi 14 février 2026.
Le carnaval de la Meute
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – –
Début : Samedi 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14
La M.E.U.T.E vous propose sa deuxième édition de son Carnaval sur le thème Créatures et Chimères .
L’occasion de revêtir ses plus belles cornes ou son masque de dauphin oublié dans un coin !
Déambulation dans les rues du centre ville jusqu’à l’Espace Jean Frappat avec la batucada Sucaïchotam ; à Cumbia Boom Box ; Dj D’la Biaude Piñatas , stand maquillage, animations , fresque participative… .
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 11 79 39 mouvement.la.meute@gmail.com
English :
M.E.U.T.E. presents its second Carnival on the theme of Creatures and Chimeras .
