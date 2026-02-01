Le Carnaval de la Petite Taupe + Atelier Sérigraphie – Cinéma les 3 Luxembourg Cinéma Les 3 Luxembourg Paris

Le mercredi 11 février à 15h00, ne manquez pas la séance jeune public du film LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE de Zdeněk Miler (40min) !

Synopsis

La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits spectateurs !

Films du programme :

– La Petite taupe et le parapluie

– La Petite taupe jardinier

– La Petite taupe et le carnaval

– La Petite taupe et la sucette

– Le Noël de la petite taupe

La séance sera suivie d’un atelier sérigraphie pour les enfants !

Mercredi 11 février à 15h00 au cinéma Les 3 Luxembourg : projection du film Le Carnaval de la Petite Taupe (40min) suivie d’un atelier sérigraphie.

Le mercredi 11 février 2026

de 15h00 à 17h00

payant

De 6 à 11,90 euros.

Nous acceptons les cartes UGC, Pathé et CIP !

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 10 ans.

Cinéma Les 3 Luxembourg 67, rue Monsieur le Prince 75006 Paris



