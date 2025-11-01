Le carnaval de la petite taupe Cameo Commanderie Nancy

Le carnaval de la petite taupe Dimanche 29 mars 2026, 10h30 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T10:30:00 – 2026-03-29T11:10:00

Fin : 2026-03-29T10:30:00 – 2026-03-29T11:10:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=MBG01 »}]

Cam’inou – La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et attendrissantes qui feront … Cameo Commanderie Le carnaval de la petite taupe