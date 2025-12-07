Le Carnaval de la petite taupe Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 11:00 – 11:40

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ En famille, Jeune Public

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Curieuse, elle part souvent à la découverte du monde des humains et s’amuse avec les objets qui lui tombent sous la main. Dans ce programme, elle jardine, joue avec une sucette, se chamaille avec un corbeau, prépare Noël…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com