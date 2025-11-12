Le Carnaval des animaux Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Le Carnaval des animaux

Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 16h30. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-12 16:30:00

Une aventure interactive et créative, inspiré du Carnaval de Camille Saint-Saëns.Enfants

La conteuse s’avance. Elle pousse un orgue de Barbarie. La manivelle tourne. Les animaux défilent, car dans cet orgue, point de papier perforé, mais des animaux pliés qui viennent parader sur leur musique préférée.

Dans ce Carnaval, les rôles parfois se mélangent. Il se peut que les musiciens se mettent à jouer… la comédie. Accordéonistes, ou manipulateurs d’objets ?

Il se peut que vous donniez vous aussi naissance à un animal. Vous savez plier le papier ? C’est la fête du Carnaval, jusqu’au grand final.



Tout public, à partir de 7 ans. Durée 45 minutes .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An interactive, creative adventure inspired by Camille Saint-Saëns’s Carnaval.

German :

Ein interaktives und kreatives Abenteuer, inspiriert vom Karneval von Camille Saint-Saëns.

Italiano :

Un’avventura interattiva e creativa ispirata al Carnevale di Camille Saint-Saëns.

Espanol :

Una aventura interactiva y creativa inspirada en el Carnaval de Camille Saint-Saëns.

