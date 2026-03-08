LE CARNAVAL DES ANIMAUX Béziers

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Spectacle musical en quinze tableaux dix instrumentistes, des textes d’Alex Vizorek, des animaux mis en musique et illustrés en réalité virtuelle pour petits et grands.

Imaginons une immense, une gigantesque fête, et à la manière de La Fontaine, n’invitons que des animaux ! Alex Vizorek

La version présentée ici, portée par 10 musiciens, se décline en quinze scènes successives qui, chacune à leur façon, mettent en lumière un animal (ou une famille d’animaux) en musique et à travers des textes originaux, écrits spécialement et interprétés par Alex Vizorek, humoriste renommé et chroniqueur radio.

L’ensemble sera magnifié par des illustrations créées en direct en réalité virtuelle par l’artiste Karo Pauwels.

Une expérience artistique complète pour les petits comme pour les grands. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Musical show in fifteen scenes: ten instrumentalists, texts by Alex Vizorek, animals set to music and illustrated in virtual reality for young and old.

